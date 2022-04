DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Alemanha deve acelerar no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente da Alemanha -- que exclui os componentes mais voláteis da alimentação e energia -- deve continuar a acelerar nos próximo meses, uma vez que as empresas estão a transferir os custos mais elevados para os clientes, refere o economista-sénior do Commerzbank Marco Wagner. Esta situação não deve alterar-se em breve, já que a guerra na Ucrânia e os confinamentos na China ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone