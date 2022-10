DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Alemanha deve atingir os 4% em 2022, 2023

(DJ Bolsa)--A reversão das medidas temporárias do governo para reduzir os custos das viagens desempenhou um grande papel no aumento da inflação da Alemanha em setembro, disse a economista da Capital Economics para a Europa, Franziska Palmas. A inflação harmonizada da Alemanha atingiu os 10,9% em relação ao ano anterior e a subjacente também subiu acentuadamente para 4,7%. A economista diz que as pressões de preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.