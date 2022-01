DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Alemanha deve cair em janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação acelerada de alimentos e bens foi o principal impulsionador da taxa de inflação da Alemanha no final do ano passado, disse a Pantheon Macroeconomics. A Pantheon diz que a inflação subjacente vai desacelerar acentuadamente em janeiro por causa dos efeitos de base. Isto será sobretudo visível nos bens essenciais, pois os efeitos básicos do corte temporário do IVA no segundo semestre de 2020 saem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone