DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Alemanha deve cair no final de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A inflação subjacente da Alemanha ficou inalterada em abril, em 5,8%, mas a leitura superou o previsto, embora ainda deva cair no final de 2023, disse Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A inflação dos serviços não está a movimentar-se, apesar da queda dos componentes vulneráveis à reabertura, como turismo, hotéis e restaurantes, mesmo que a inflação ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.