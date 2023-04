DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Alemanha deve manter-se elevada

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente da Alemanha -- que exclui as categorias mais voláteis de alimentação e energia - deve permanecer elevada e até acelerar ainda mais nos próximos meses, disse o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, Claus Vistesen, numa nota de research. A inflação subjacente deve ficar amplamente estável no nível de 5,8% de março em abril e maio, e provavelmente acelerar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.