DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro deve abrandar mais que nos EUA

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente da Zona Euro deve cair mais gradualmente do que nos EUA, fazendo com que o Banco Central Europeu espere mais do que a Fed para começar a cortar as taxas, disse o vice-economista-chefe da Capital Economics para a Zona Euro, Jack Allen-Reynolds. Nos EUA, a inflação subjacente começou a acelerar no final de 2020 -- muito antes da Zona Euro -- e a queda no ano passado pode anunciar um ponto de viragem semelhante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.