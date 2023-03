DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro deve acelerar no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente da Zona Euro -- um indicador-chave para os decisores de política monetária que exclui os alimentos e a energia -- não deve alcançar um pico até julho e vai descer lentamente a partir desse mês, refere o economista sénior do Commerzbank Christoph Weil numa nota. As empresas passaram grande parte dos custos relacionados com a energia para os consumidores, mas está no horizonte uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.