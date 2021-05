DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro deve subir com reaberturas

(DJ Bolsa)-- A inflação principal da Zona Euro subiu para 1,6% em abril, continuando a ser impulsionada pela energia, tal como nos últimos meses, refere Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. Contudo, a taxa subjacente abrandou para 0,7% face aos 0,9% revistos em alta de março. "No que diz respeito à reabertura, a subida acentuada de abril na inflação subjacente dos EUA sugere que devemos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

