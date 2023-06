DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro mantém rumo do BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A robustez da inflação da Zona Euro significa que o Banco Central Europeu deve continuar a subir as taxas de juro, apesar de o indicador principal de inflação estar numa forte tendência de queda, diz Jack Allen-Reynolds, economista sénior da Capital Economics para a Europa, numa nota. A inflação dos serviços não mostra sinais de descida, tendo aumentado para 5,4% em junho, face a 5,0% em maio, quase totalmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.