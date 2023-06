DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro não muda tendência

(DJ Bolsa)-- O aumento da inflação subjacente da Zona Euro em junho não significa que o processo de desinflação foi interrompido, diz Riccardo Marcelli Fabiani, economista da Oxford Economics, numa nota. Apesar do aumento para 5,4% face a 5,0% em maio, a inflação dos serviços diminuiu em França e Itália, há cada vez mais sinais de que as pressões desinflacionistas estão a generalizar-se e o abrandamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.