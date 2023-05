DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro pode levar a mais subidas de taxas

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente da Zona Euro vai levar mais tempo a desacelerar do que a inflação nominal, um estado de coisas que levará a uma maior restrição da política monetária durante o verão, disse Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A inflação subjacente deve permanecer em torno de 5,5% no verão, antes de cair para 3,5% no final do ano, disse. Embora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.