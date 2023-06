DJ MARKET TALK: Inflação subjacente da Zona Euro pode subir devido a efeitos de base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação subjacente da Zona Euro vai provavelmente recuperar devido aos efeitos de base nos serviços, especialmente o novo bilhete de transportes públicos subsidiado da Alemanha, que é menos generoso do que em 2022, referem os economistas da Pantheon Macroeconomics Claus Vistesen e Melanie Debono numa nota. A inflação dos serviços da euro área desceu para 5,0% em maio, face a 5,2% em abril, mas pode ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.