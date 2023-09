DJ MARKET TALK: Inflação subjacente de Espanha desceu

(DJ Bolsa)-- A inflação de Espanha voltou a aumentar em setembro, mas num sinal mais positivo a inflação subjacente desceu mais, para 5,8% face a 6,1% em agosto, destaca Wouter Thierie, economista do ING, numa nota. Os efeitos de base da energia vão manter o indicador principal de inflação perto de 3,5% nos próximos meses, mas a inflação subjacente deve manter a tendência descendente, especialmente com a queda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.