DJ MARKET TALK: Inflação subjacente deve cair mais lentamente na Europa

(DJ Bolsa)-- Há cada vez mais sinais de que as pressões dos preços aliviaram a nível global, o que dá força à visão da Capital Economics de que a inflação vai cair acentuadamente no próximo ano. Os preços das commodities e os custos de expedição caíram, a escassez de produtos tem sido reduzida, os mercados laborais parecem ter atingido o máximo da restrição e a inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.