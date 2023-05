DJ MARKET TALK: Inflação subjacente do R Unido mostra resiliência da economia

(DJ Bolsa)-- A recuperação "preocupante" da inflação subjacente do Reino Unido para 6,8% em abril, face a 6,2% em março, levou o indicador acima do pico de 6,5% em setembro do ano passado, e a leitura mais elevada desde 1992, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. A recente resiliência da atividade económica parece estar a alimentar a pressão inflacionista interna, diz,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.