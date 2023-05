DJ MARKET TALK: Inflação subjacente dos EUA continua muito persistente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor dos EUA continuaram demasiado fortes em abril, refere Brian Coulton, da Fitch, numa nota sobre os dados desta quarta-feira. "A inflação subjacente está a revelar ser muito teimosa", refere. Coulton nota que os preços dos automóveis "subiram bastante acentuadamente" e que a taxa homóloga da inflação subjacente de bens subiu novamente para 2%, "já nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.