DJ MARKET TALK: Inflação subjacente dos EUA continuou forte em agosto

(DJ Bolsa)-- A leitura preliminar da inflação do Departamento do Comércio dos EUA em agosto mostra que as pressões de preços subjacentes se acentuaram no mês passado. A chamada inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos e dos combustíveis, subiu 4,9% em termos homólogos, contra 4,7% em julho. É um sinal de que as pressões subjacentes sobre os preços continuam fortes, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.