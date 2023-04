DJ MARKET TALK: Inflação subjacente global deve abrandar apenas ligeiramente

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente, que mede as subidas de preços excluindo as categorias voláteis dos bens alimentares e energia, deve abrandar apenas ligeiramente no segundo trimestre, dizem economistas do JPMorgan numa nota. A inflação subjacente deve abrandar ligeiramente nos EUA e nos mercados emergentes no segundo trimestre, mas deve acelerar na China e manter-se consistente na Zona Euro, dizem. "Os banqueiros centrais tê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.