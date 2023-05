DJ MARKET TALK: Inflação subjacente persistente mantém BCE em caminho de restrição

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve realizar mais duas subidas das taxas de juro de 25 pontos base cada uma em junho e julho, visto esperar-se que a inflação subjacente comece a ficar mais baixa apenas depois do verão, diz Jussi Hiljanen, estratega-chefe para taxas EUR e USD do SEB, numa nota. "Pela altura da reunião de setembro, o BCE pode ter recebido provas suficientes de que as pressões da inflação estão finalmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.