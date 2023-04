DJ MARKET TALK: Inflação subjacente persistente pode justificar subida de 50pb do BCE

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base em maio, diz o economista do Nomura Andrzej Szczepaniak, numa nota. O economista espera que a Zona Euro escape a uma recessão e isto, juntamente com as expectativas de uma inflação subjacente persistente, favorece a sua visão de uma subida de 50 pontos base, diz. O mercado desconta cerca de 31 pontos base de subidas de taxas de juro para maio, e um total de cerca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.