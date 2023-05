DJ MARKET TALK: Inflação subjacente pode levar pico das taxas do BCE a superar 3,75%

(DJ Bolsa)-- Os mercados estão a descontar a taxa terminal do Banco Central Europeu -- onde o banco central vai parar com os aumentos das taxas -- nos 3,75%, mas uma inflação subjacente persistente pode levar o pico da taxa terminal a ser mais elevado do que isso, diz Alexis Bienvenu, gestor de portefólio da LFDE, numa nota. "A inflação subjacente na Zona Euro ainda não começou a cair, o que deixa a porta aberta a aumentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.