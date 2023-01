DJ MARKET TALK: Inflação subjacente pressiona BOE a aumentar taxas

(DJ Bolsa)-- A persistência da inflação subjacente do Reino Unido, motivada pelos serviços, juntamente com um crescimento salarial acima do previsto e uma economia mais resiliente, deve continuar a pressionar o Banco de Inglaterra, ou BOE, a aumentar as taxas de juro e mantê-las elevadas por mais tempo, refere Sonali Punhani, diretor de economia do Reino Unido no Credit Suisse. "Estes números fortes também devem significar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.