DJ MARKET TALK: Inflação vai continuar a ser problema para economia, decisões políticas

(DJ Bolsa) -- A inflação deve continuar a ser uma dor de cabeça para os consumidores e os responsáveis de política monetária este ano, potencialmente obstruindo os planos de investimento do Presidente dos EUA, Joe Biden, diz Gregory Faranello, da AveriVet. "Achamos que uma versão diluída tem possibilidades de ser aprovada", diz Faranello sobre a legislação conhecida como Build Back Better. "No final,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone