DJ MARKET TALK: Inflação vai determinar timing do corte do BCE

(DJ Bolsa)-- A evolução da inflação será o fator mais determinante para saber quando o Banco Central Europeu vai começar a cortar as taxas de juro, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank Research. "Na nossa opinião, as perspetivas de inflação vão contra uma campanha rápida de cortes de taxas do BCE na primeira metade de 2024", diz a analista numa nota. Com o BCE sem dúvida a conseguir fazer descer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.