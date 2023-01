DJ MARKET TALK: Inflação vai ser maior do que estávamos habituados - UBS

(DJ Bolsa)-- A inflação alta veio para ficar, disse o CEO do UBS, Ralph Hamers. "A inflação será maior do que estávamos habituados no passado; portanto, não chegará aos 2% a que estamos acostumados", disse Hamers em entrevista à Bloomberg no Fórum Económico Mundial em Davos. "Teremos que trabalhar com isso, mas [a inflação] vai cair a partir daqui", acrescenta. Hamers prevê ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.