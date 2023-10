DJ MARKET TALK: Início da discussão do PEPP pode alargar spreads da yield BTP-Bunds

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve iniciar a discussão da restrição quantitativa dos reinvestimentos no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, na próxima semana, mas a discussão do BCE parece cautelosa, talvez em parte devido ao recente alargamento dos spreads das yields das obrigações soberanas da Zona Euro, diz o Citi Research. "O compromisso pode ser um início antecipado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.