DJ MARKET TALK: Insolvências no Reino Unido podem aumentar em 2024

(DJ Bolsa)-- AS insolvências empresariais no Reino Unido podem aumentar consideravelmente em 2024 devido às taxas de juro mais altas e aos aumentos de custos, diz o analista-chefe de mercado da XTB, Walid Koudmani, numa nota. "Quase 30.000 firmas [devem] enfrentar dificuldades", diz. "Os desafios devem fazer-se sentir mais nas pequenas empresas, sobretudo em setores como a hotelaria e o catering, indústria, transporte e armazenamento"...