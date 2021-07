DJ MARKET TALK: Intel desce após resultados sugerirem quarto trimestre mais fraco

(DJ Bolsa)-- As ações da Intel recuam acentuadamente apesar de os resultados do segundo trimestre terem superado as expectativas. Um dos motivos é que os números sugerem um desempenho mais fraco que o esperado no quarto trimestre, escreve a Evercore. Existem também muitas questões sobre o futuro que continuem por responder, diz o banco de investimento. "No entretanto, o capex será pesado, as margens brutas provavelmente mais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone