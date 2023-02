DJ MARKET TALK: Intel reitera orientação fraca para o primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Ao reduzir o dividendo em 66%, a Intel reconhece a orientação fraca para o primeiro trimestre dada em janeiro. A Intel diz que ainda prevê um prejuízo ajustado de cerca de $0,15 por ação no trimestre, o que marcaria a primeira vez que a fabricante de chips registaria perdas trimestrais consecutivas em pelo menos três décadas. A Intel ainda estima receitas de $10,5 mil milhões a $11,5 mil milhões no primeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.