DJ MARKET TALK: Inventário de modelos MAX da Boeing está a aumentar

(DJ Bolsa)-- As entregas de 35 aviões da Boeing em abril melhoraram face aos 17 de há um ano, mas caíram 10 unidades face ao mês anterior, e as entregas de 28 modelos MAX ficaram aquém da atual taxa de produção. Os analistas previam em janeiro até 500 entregas de aviões MAX este ano, reduzindo os inventários que neste momento até estão a crescer. Com apenas 109 entregas este ano até agora, o outlook ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone