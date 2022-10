DJ MARKET TALK: Inverno frio na Europa pode levar a racionamento do gás

(DJ Bolsa)-- A redução dos fluxos de gás da Rússia significa que a Europa vai depender mais da capacidade de armazenamento existente e das medidas de redução de consumo para passar o inverno, disse a Pictet Wealth Management. Os países da UE aumentaram com sucesso as reservas antes do inverno, com os níveis de stock a pairarem em torno de 88% da capacidade máxima, observa a Pictet. Se a Europa passar por um inverno mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.