DJ MARKET TALK: Inversão da curva da dívida da Zona Euro parece beneficiar periferia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A forte inversão da curva das obrigações soberanas do centro da Zona Euro beneficia a procura por obrigações da periferia, diz Elmar Voelker, analista sénior de rendimento fixo da LBBW, numa nota. A inclinação positiva da curva das obrigações de Itália poderá ter suportado a procura por obrigações soberanas italianas de mais longa data, ou BTP, visto não esperarmos que a inversã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.