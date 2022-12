DJ MARKET TALK: Inversão da curva da yield alemã deve ser mais robusta em 2023

(DJ Bolsa)-- A inversão da curva da yield das obrigações soberanas da Alemanha -- em que as yields de curto prazo estão mais elevadas do que as de longo prazo -- deve ser mais robusta em 2023, diz Gottfried Steindl, analista do Raiffeisen Bank, numa nota. O cenário é de uma perspetiva de mais subidas significativas das taxas de juro para um nível restritivo pelo Banco Central Europeu no próximo ano, diz. As yields das obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.