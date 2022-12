DJ MARKET TALK: Inversão da curva da yield dos Treasurys intensifica-se

(DJ Bolsa)-- A inversão da curva da yield dos Treasurys intensifica-se, com a inversão entre as maturidades a dois e a 10 anos a chegar a mais de 82 pontos base, dizem analistas do Danske Bank, numa nota. Este é "um nível apenas superado pela inversão de 1978 e 1982, quando o presidente da Fed Volcker aumentou as taxas de juro agressivamente para combater a inflação de dois dígitos", diz Arne Lohmann Rasmussen, analista-chefe ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.