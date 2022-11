DJ MARKET TALK: Inversão da curva dos Treasurys alcança novo "extremo do ciclo"

(DJ Bolsa)-- A inversão da curva da yield dos Treasurys, em que as yields das notas a dois anos estão acima das taxas a 10 anos, atingiu um novo "extremo do ciclo", dizem os estrategas do Saxo numa nota. O spread entre as duas notas alcançou -80 pontos na sessão asiática e é um crescente sinal de uma provável recessão, dizem. "O ambiente de aversão ao risco na Ásia levou a um forte fluxo de procura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.