DJ MARKET TALK: Investidores aconselhados a prepararem-se para inflação resiliente

(DJ Bolsa)-- A inflação poderá ainda recuperar e evitar que a Reserva Federal dos EUA diga "missão concluída", diz Lisa Shalett, do Morgan Stanley, num relatório. Shalett diz que os preços da energia devem recuperar se a economia global ficar mais saudável e a austeridade da Europa for aliviada. "A descida do dólar, que já levou à subida dos preços de importação, está a amplificar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.