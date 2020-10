DJ MARKET TALK: Investidores apostam em fundos de obrigações

(DJ Bolsa)-- Os investidores colocaram $25,9 mil milhões em fundos de obrigações na semana terminada a 7 de outubro, o segundo registo mais elevado de sempre de entrada de investimento, diz o Bank of America, citando dados da EPFR Global. Os fluxos de entrada de investimento em fundos de obrigações soberanas e fundos high yield aproximaram-se de máximos de quatro meses, ao mesmo tempo que foram retirados $600 milhões de fundos monetá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

