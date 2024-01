DJ MARKET TALK: Investidores aproveitam yields de obrigações atrativas

(DJ Bolsa)-- Os investidores estão a começar a aproveitar as atuais yields atrativas ao comprarem obrigações com taxas de juro que vão cair em 2024 depois de terem subido ao longo dos dois últimos anos, diz David Zahn, responsável de rendimento fixo europeu da Franklin Templeton, numa nota. A fragilidade do crescimento e uma tendência descendente sustentável da inflação sugerem que as taxas de juro da Zona Euro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.