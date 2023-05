DJ MARKET TALK: Investidores compram obrigações após dados do Ifo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os investidores apostaram nas obrigações da Alemanha após a divulgação da sondagem empresarial Ifo, que ficou abaixo do esperado. As yields das Bunds a 10 anos seguem em baixa de 0,7% para 2,461% após os dados. O índice de clima empresarial Ifo caiu para 91,7 pontos em maio, face a 93,4 pontos em abril e abaixo das previsões dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. (emese.bartha@wsj.com)

