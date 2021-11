DJ MARKET TALK: Investidores, consumidores olham para a inflação de forma diferente

(DJ Bolsa)-- Os investidores de obrigações e os consumidores olham para a inflação de forma diferente em relação à Reserva Federal dos EUA, diz o Morgan Stanley Wealth Management. "Pensamos que isto reflete a descrença da Fed no papel dos fatores motivados pela procura", diz a MS WM. Os problemas da oferta têm tido um impacto nas dinâmicas dos preços em grandes categorias, como os automóveis, habitaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone