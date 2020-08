DJ MARKET TALK: Investidores da BHP devem focar-se na dívida e nos dividendos

(DJ Bolsa)-- Os investidores da BHP Group devem focar-se na dívida e nos dividendos quando a mineira reportar os resultados anuais a 18 de agosto. A Hargreaves Lansdown disse que o relatório de produção do total do ano mostrou que os volumes de produção e os preços subiram na divisão do minério de ferro, que constituiu 51% dos lucros da empresa no ano passado. Mesmo assim o crash do preço do petróleo e o coronavírus prejudicaram ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

