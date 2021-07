DJ MARKET TALK: Investidores da BHP podem ter surpresa positiva no dividendo

(DJ Bolsa)-- O dividendo anual da BHP Group pode superar as expectativas com a empresa a beneficiar da subida dos preços das commodities, refere o Berenberg, aumentando a recomendação para comprar face a manter e o preço-alvo para 2.700 pence face a 2.200 pence. Os mercados restritos de minério de ferro e os baixos stocks dão margem para que os preços subam, enquanto a procura robusta e algum risco de oferta podem aumentar os preç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone