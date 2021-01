DJ MARKET TALK: Investidores da Danone saúdam carta de investidor ativista

(DJ Bolsa)-- Os investidores parecem ter recebido bem a carta do investidor ativista Bluebell Capital enviada à francesa Danone em busca de uma revisão na estratégia e governance da empresa, disse o ING, citando notícias do jornal francês Challenges. "O preço das ações subiu 2,67% e a curva de crédito contraiu cerca de 5 pontos base, o que indica, na nossa perspetiva, que a comunidade de investidores apoia, pelo menos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

