DJ MARKET TALK: Investidores da Glencore atentos ao dividendo

(DJ Bolsa)-- Os investidores da Glencore vão estar atentos aos retornos aos acionistas nos resultados financeiros do total do ano no final deste mês, depois dos números da produção do quarto trimestre e do total de 2022 em linha com as expectativas, diz o Citigroup. O desempenho operacional recuperou nos negócios de mineração e trading de commodities, com a produção de cobre, zinco e carvão a subir entre 6%-10% ...