DJ MARKET TALK: Investidores da Inditex atentos ao desempenho atual nos resultados

(DJ Bolsa)-- Um primeiro trimestre sólido e comentários otimistas sobre a situação comercial atual devem ajudar a sustentar o preço das ações da Inditex, disseram analistas do UBS numa nota antes dos resultados da retalhista de moda espanhola na próxima semana. A proprietária da Zara deve registar um crescimento de vendas de 14% e um lucro operacional de EUR1,35 mil milhões no período entre fevereiro a abril,...