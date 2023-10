DJ MARKET TALK: Investidores da Mercedes-Benz preparados para um 4T mais fraco

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz vai entrar no quarto trimestre mais fraca após um terceiro trimestre onde obteve números em grande parte em linha com o consenso, exceto na divisão de automóveis, que teve desempenho inferior em termos de preços líquidos e margens Ebit, disseram analistas da Bernstein em nota. A marca alemã de carros de luxo cita as restrições de oferta anteriormente conhecidas e perdas cambiais, mas a principal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.