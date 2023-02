DJ MARKET TALK: Investidores da Rio Tinto atentos a lucros, previsões nos resultados

(DJ Bolsa)-- Os lucros e o outlook económico devem estar em foco nos resultados da Rio Tinto, agendados para quarta-feira. Em 2021, a mineira arrecadou $37,7 mil milhões no Ebitda subjacente, mas os analistas esperam que o número tenha caído para $26,5 mil milhões em 2022, com uma nova descida para $24,6 mil milhões estimada em 2023, diz a AJ Bell. "A queda em 2022 é vista como resultado da queda dos preços dos metais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.