DJ MARKET TALK: Investidores da Rio Tinto não devem esperar aumento do dividendo

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto deve conter-se nos retornos de capital, continuando com a política de dividendo regular até ao próximo ano, reconhece o Citi. Também corta a previsão do dividendo em 2020 para $4,95/ação face a $5,32. "A Rio não dá alvos sobre a alavancagem ou dívida líquida e com a memória da Juukan Gorge ainda fresca, não prevemos mais iniciativas de gestão de capital com os resultados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone