DJ MARKET TALK: Investidores da Tesco com foco nos lucros e dividendos

(DJ Bolsa)-- Os investidores da Tesco devem focar-se nos lucros e dividendos nos resultados da retalhista do primeiro semestre, agendados para quarta-feira. Os analistas vão querer saber se os lucros antes de impostos estão em linha com as previsões do mercado para o total do ano de GBP1,8 mil milhões, acima dos GBP825 milhões registados no ano fiscal até fevereiro de 2021, refere a AJ Bell. Os investidores também devem estar atentos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

