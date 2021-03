DJ MARKET TALK: Investidores de crédito devem posicionar-se para recuperação

(DJ Bolsa)-- O crédito tem sido muito resiliente esta semana e os estrategas do Mizuho recomendaram aos clientes a adicionar dívida empresarial denominada em euros de risco mais elevado e duration através de obrigações de maturidade mais elevada ou títulos com cupões mais reduzidos. "Agora que a Zona Euro vai voltar a crescer, e as empresas têm o beneficio de um euro mais fraco, esperamos que a subida nas receitas esperadas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

